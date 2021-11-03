Семен Семенченко та Наталія Московець

Служба безпеки України повідомила про підозру жінці, яка начебто вкрала з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас» 150 тис. грн і витратила їх на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 3 листопада.

«Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону. Наразі слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн. Усе це – з коштів, які жертвувалися нашими співвітчизниками на потреби і розвиток добровольчого батальйону», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не повідомляють, про кого саме йдеться, але, за даними джерел LB.ua, мова про дружину екс-депутата і колишнього комбата «Донбасу» Семена Семенченка – Наталію Московець.

Сама Московець на своїй сторінці у Facebook (під псевдо Наталка Музика) підтвердила факт отримання підозри у крадіжці від слідчих СБУ, однак не вказала, чого саме стосується справа.

Їй оголосили про підозру за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

«Впевнена, в мене також буде суддя Вишняк. Залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей», – написала вона у Facebook.

Вочевидь мова йде про суддю Соломʼянського районного суду Києва Максима Вишняка, який розглядає запобіжні заходи Семену Семенченку, який зараз перебуває під арештом.

За даними YouControl, Наталія Московець є керівником «Фонду допомоги добровольцям та членам їх сімей» (засновником також значиться Семенченко), ГО «Молодь за реформи та розвиток», «Обʼєднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

«Благодійний фонд батальйону «Донбас» займається допомогою військовослужбовцям 46 окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна» і сімʼям загиблих військових. Керівник фонду – Дмитро Кічук, зазначає сайт «Бабель».

Справа «ПВК Семенченка»: коротко

24 березня СБУ повідомила, що викрила приватну військову компанію й назвала її можливими організаторами екс-командира батальйону «Донбас» і колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як позаштатний агент НАБУ.

26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 млн грн. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: екс-бійцю батальйону «Донбас» Олександру Новікову та екс-командиру бататальйону «Донбас» Анатолію Виногродському.

14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу телеканалу «112 Україна», який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.