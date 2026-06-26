ДТЕК збудує на Прикарпатті парогазову електростанцію за 900 млн євро
Об'єкт зведуть на території Бурштинської ТЕС
Компанія ДТЕК планує збудувати газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Івано-Франківщині. Її попередня вартість становить 900 млн євро. Про це повідомила пресслужба компанії.
«Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю», – зазначили там.
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Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. ДТЕК і GE Vernova співпрацюватимуть «у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі». Меморандум було підписано в межах Конференції з відновлення України у Гданську.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Загальний обсяг інвестицій у будівництво нової електростанції оцінюється у 900 млн євро. Встановлена потужність – до 650 МВт, а очікуване річне виробництво електроенергії – близько 5 ТВт·год. Початок комерційної експлуатації об’єкта заплановано до 2032 року.
Парогазова електростанція комбінованого циклу матиме високий рівень маневровості та зможе швидко змінювати навантаження. У ДТЕК зазначили, що новий об'єкт відіграватиме важливу роль у балансуванні української енергосистеми, особливо на тлі збільшення частки відновлюваних джерел енергії.
До слова, Бурштинська ТЕС є найбільшою електростанцією на заході України. Під час російсько-української війни внаслідок російських ракетних атак станція зазнала сильних руйнувань, проте за словами керівництва ТЕС, буде відновлена.
Станція має 12 енергоблоків, її встановлена потужність – 2 400 МВт. Основне паливо — вугілля, допоміжне – природний газ та мазут. Станція виробляє електрику як для внутрішнього споживання, так й на експорт. ТЕС належить компанії ДТЕК.
GE Vernova — американська компанія, виробник обладнання для енергетичної галузі. До квітня 2024 року була підрозділом General Electric.