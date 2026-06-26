На території пошкодженої ракетами Бурштинської ТЕС збудують електростанцію

Компанія ДТЕК планує збудувати газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Івано-Франківщині. Її попередня вартість становить 900 млн євро. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю», – зазначили там.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. ДТЕК і GE Vernova співпрацюватимуть «у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі». Меморандум було підписано в межах Конференції з відновлення України у Гданську.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Загальний обсяг інвестицій у будівництво нової електростанції оцінюється у 900 млн євро. Встановлена потужність – до 650 МВт, а очікуване річне виробництво електроенергії – близько 5 ТВт·год. Початок комерційної експлуатації об’єкта заплановано до 2032 року.

Парогазова електростанція комбінованого циклу матиме високий рівень маневровості та зможе швидко змінювати навантаження. У ДТЕК зазначили, що новий об'єкт відіграватиме важливу роль у балансуванні української енергосистеми, особливо на тлі збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

До слова, Бурштинська ТЕС є найбільшою електростанцією на заході України. Під час російсько-української війни внаслідок російських ракетних атак станція зазнала сильних руйнувань, проте за словами керівництва ТЕС, буде відновлена.

Станція має 12 енергоблоків, її встановлена потужність – 2 400 МВт. Основне паливо — вугілля, допоміжне – природний газ та мазут. Станція виробляє електрику як для внутрішнього споживання, так й на експорт. ТЕС належить компанії ДТЕК.

GE Vernova — американська компанія, виробник обладнання для енергетичної галузі. До квітня 2024 року була підрозділом General Electric.