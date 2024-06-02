Графіки відключення світла сьогодні не діятимуть

ДТЕК вводить екстрені відключення світла у Києві, а також у Київській, Одеській Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК зранку у неділю, 2 червня.

У відомстві зазначили, що вимушені вдатись до відключень через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що екстрені відключення діятимуть по всій країні. Графіки відключення не діятимуть.

Компанія «Укренерго» повідомила, що вводить аварійні відключення світла для усіх споживачів по всій Україні, окрім Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

Зауважимо, що раніше компанія «Укренерго» оголосила про «ліміти на споживання електроенергії» 2 червня з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня росіяни завдали ударів по енергооб’єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Повітряні сили розповідали, що протягом ночі Росія запустила по Україні 53 ракети різних типів (Х-101/Х-555, «Іскандер-М», «Іскандер-К» та Х-59/Х-69) та 47 ударних дронів типу Shahed. Окупанти поцілили по двох гідроелектростанціях.