«Карпати» прагнутимуть завершити першу частину чемпіонату на мажорній ноті

У понеділок, 2 грудня, перше коло сезону 2024/25 в українській Прем’єр-Лізі закриватиме матч 15-го туру між «Зорею» та «Карпатами». Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського і розпочнеться о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Олег Когут (Тернопіль), а за VAR відповідатиме Олександр Кальонов (Хмельницький).

Перед очною дуеллю «Карпати» у турнірній таблиці УПЛ йдуть шостими, а «Зоря» – десятою. Відстань між командами в турнірній таблиці становить п’ять очок. Інтриги матчу додають головні тренери команд – Владислав Лупашко та Младен Бартуловіч раніше виступали в складі «Інгульця», а потім працювали разом у тренерському штабі команди з Петрового.

Цікаво, що «Зоря» та «Карпати» раніше не зустрічалися в жодних офіційних турнірах і проведуть свій дебютний матч в УПЛ.

FAVBET вважає шанси обох команд абсолютно рівними. На перемогу «Зорі» дають 2,73, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 2,74. Нічия котирується у 3,25. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,45 більше становить 2,25, тоді як тотал менше 2,5 – 1,68. Найбільше шансів забити у «Зорі» мають Пилип Будківський (2,50) та Олександр Яцик (4,50), а в «Карпат» – бразильці Ігор Невеш та Бруніньйо і Амбросій Чачуа (всі – по 4,00).

Де дивитися матч 15-го туру УПЛ між «Зорею» та «Карпатами»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.