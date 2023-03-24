26-річний водій «Таврії» отримав травми, його госпіталізували

Два автомобілі на швидкості врізалися у бетонний стовп у Надвірній. Відомо, що водій Mercedes під час обгону врізався у «Таврію», яка їхала у тому ж напрямку. Від удару обидва автомобілі занесло на клумбу, далі машини врізалися у бетонний стовп. Внаслідок ДТП постраждав 26-річний водій «Таврії», з понівеченого авто його деблокували рятувальники. Наразі винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася у четвер, 23 березня, у Надвірній на Рамішвілі. Поліцейські попередньо встановили, що 50-річний мешканець Яремче за кермом Mercedes під час обгону зіткнувся з «Таврією», яка їхала в попутному напрямку. За кермом автомобіля був 26-річний мешканець Івано-Франківська.

«Внаслідок аварії водій "Таврії" отримав травми, його доставили до лікарні. Водіїв перевірили на стан сп’яніння, на момент ДТП вони перебували тверезі», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом). За скоєне винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі із забороною сідати за кермо на три роки.