УКУ став другим серед найприбутковіших вишів України

Український католицький університет посів друге місце у рейтингу приватних вишів України за доходами. У 2024 році він заробив 494,8 млн грн. Рейтинг опублікувала бізнес-аналітична платформа YouControl у четвер, 25 вересня у рамках дослідження приватної освіти в Україні.

Як свідчать дані дослідження, попри російсько-українську війну, доходи УКУ продовжують зростати. Так, у 2024 році вони збільшились на 20% у порівнянні із 2023. А у порівнянні із 2021 роком доходи університету фактично подвоїлися.

Першим рейтинг ТОП-15 університетів за дохідністю посів МАУП. У 2024 році він отримав 653,2 млн грн, що на 13% більше за їх показник у 2023 році.

Також серед львівських вишів в ТОП-15 портапив скандально відомий Львівський університет бізнесу і права, який спершу підозрювали у масштабній схемі для ухилянтів, але СБУ закрила справу. Університет Сопільників у 2024 році заробив 127,5 млн. грн. У порівнянні із 2023 роком його доходи збільшилися на 80%. У вересні приватний університет родини Сопільників виселили з комунального будинку у Львові

ТОП-15 приватних вишів за дохідністю у 2024 році. Інфографіка YouControl.Market

Нагадаємо, нещодавно Львівський університет бізнесу і права через суд повернув собі ліцензію.