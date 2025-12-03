Гроші спрямують на допомогу постраждалим мешканцям

Дві громади з Тернопільської області виділили частину грошей зі своїх бюджетів і передали їх для тернополян, постраждалих від атаки РФ 19 листопада. Як повідомили у середу, 3 грудня, під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради, таку допомогу надали Великоберезовицька та Васильківська громади

Зокрема, Великоберезовицька громада перенаправила суму в розмірі 1 млн грн, а Васильківська громада Чортківського району – суму в розмірі 100 тис. грн. Гроші підуть на рахунки міськради Тернополя як міжбюджетні трансфери.

«Отримані гроші спрямують управлінню соціальної політики Тернопільської міської ради для надання допомоги мешканцям Тернополя, які постраждали внаслідок ракетних атак 19 листопада 2025 року. Дякую сусіднім громадам та їхнім очільникам за надану підтримку», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Додамо, що виконком також 3 грудня виділив понад 300 тис. грн на ліквідацію наслідків ракетної атаки, яка сталася 19 листопада 2025 року. Гроші перенаправлять підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги й наразі здійснюють прибирання та підготовчі роботи до ремонту будинку на вул. 15 Квітня, 31, а також на території біля будинку на вул. Стуса, 8.

Зазначимо, що Великоберезовицька громада межує по сусідству з Тернопільською, а от Васильківська громада розташована в Чортківському районі, неподалік селища Гусятин.