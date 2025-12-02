Загалом за меддопомогою звернулося 99 осіб

У лікарнях Тернополя та Львова досі перебуває 17 пацієнтів, які отримали різні травми внаслідок ракетної атаки РФ по Тернополю 19 грудня. Це 15 дорослих та двоє дітей. Одну дитину лікують в Тернопільській обласній університетській лікарні, а іншій надають усію необхідну допомогу у лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання Львова.

Про стан постраждалих станом на 2 грудня повідомила під час брифінгу директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської військової обласної адміністрації Ольга Ярмоленко. Після атаки РФ по Тернополю 19 листопада медичної допомоги потребувало 99 пацієнтів, частину з них лікували амбулаторно, а 54 людини розподілили між чотирма медустановами міста.

Станом на 2 грудня з лікарень вже виписали 35 пацієнтів – це 21 дорослий та 14 дітей. Також під час надання меддопомоги у Тернополі померло двоє людей. Ще двоє – 12-річна дівчинка та 81-річна жінка померли в лікарнях Львова, куди їх перевезли через складність травм.

«Станом на сьогодні в закладах охорони здоров'я міста Тернополя – це обласна доросла лікарня, обласна дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги та друга міська лікарня, перебуває 16 пацієнтів: 15 дорослих і одна дитина, яка перебуває в (Тернопільській) обласній дорослій лікарні через складність ситуації. Одна дитина перебуває у Львові в лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання, також в опіковому центрі», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, що у вівторок, 2 грудня, стало відомо про смерть ще однієї жертви російського обстрілу по Тернополю. В лікарні Святого Луки Львова померла 81-річна тернополянка Ярослава Лушпінська.