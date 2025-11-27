Родина Адріани проживала в сусідньому будинку на вул. 15 Квітня

У лікарні Львова померла 12-річна Адріана Унольт, яка отримала важкі травми та опіки під час ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Мама дівчинки Олена Унольт загинула під час обстрілу міста. Вони жили в сусідньому будинку до постраждалого дому на вул. 15 Квітня, 31. Про смерть дівчинки повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у четвер, 27 листопада.

«Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни», – написав міський голова.

19 листопада Адріану відправили в лікарню до Львова, у дівчинки діагностували важкі травми живота, осколкові поранення. Це ZAXID.NET підтвердили в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко розповіла також, що дитину перевели одразу в лікарню святого Миколая у Львові і там медики надавали усю необхідну допомогу.

В лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова прокоментували ZAXID.NET, що дівчину з Тернополя дійсно лікували в медустанові, однак врятувати їй життя не вдалося. «Внаслідок несумісних з життям травмам, на жаль, не вдалося врятувати дитину. Ми зробили все можливе, та медицина виявилася безсилою. Від усього медичного персоналу висловлюємо щирі співчуття рідним дитини», – повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова Ярема Безніско.

Додамо, що у лікарні Тернополя досі перебуває сестра Адріани Єва, а також бабуся – заслужена артистка естрадного мистецтва України Людмила Червінська. Усі вони мешкали в одній квартирі.

Адріана навчалася у 7 класі Тернопільської загальноосвітньої школи №26, Єва – у 10 класі, – повідомили на сторінці навчального закладу. «Дитина пішла з життя внаслідок тяжких поранень, яких вона зазнала від ракетного удару по Тернополю. Попри всі старання лікарів і щиру надію кожного з нас, її серце не витримало. Ця втрата стала болем для всієї нашої шкільної родини. Адріана була світлою, доброю дитиною, яку любили й цінували однокласники та вчителі. Її веселі очі та усмішка назавжди залишаться в нашій пам’яті», – йдеться у повідомлення навчального закладу.

Новина доповнюється...