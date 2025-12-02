Загибла проживала в будинку на вул. 15 Квітня

У львівській лікарні померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок ракетного удару РФ по Тернополю 19 листопада. Це жителька будинку на вул. 15 Квітня, 31. Жінці був 81 рік. Станом на 2 грудня кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб, повідомили в поліції Тернопільщини.

Про смерть ще однієї жертви від ракетного удару Росії по Тернополю повідомив в поліцію судово-медичний експерт лікарні Святого Луки у Львові. Лікар зазначив, що 81-річна тернополянка, яку лікували в медустанові, померла внаслідок важких травм.

У поліції Тернопільщини зазначили, що це вже 36 жертва російської атаки на Тернопіль 19 листопада. Безвісти зниклими вважаються ще четверо дорослих та одна дитина. Правоохоронці досі шукають останки серед уламків будинків та спалених автомобілів. Ті рештки, які вдалося розшукати, передали на проведення експертизи ДНК.

Додамо, що 27 листопада стало відомо, що у лікарні Святого Миколая померла 12-річна тернополянка Адріана Унольт, яка отримала важкі травми та опіки під час ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Мама дівчинки Олена Унольт загинула під час обстрілу міста. Вони жили в сусідньому будинку до постраждалого дому на вул. 15 Квітня, 31, і в момент удару ракетою йшли в укриття. Дівчинку протягом 9 днів намагалися врятувати, однак вона померла.