Пасажир «швидкої допомоги» не постраждав

Внаслідок ДТП у Виноградові постраждав фельдшер і водій «швидкої допомоги». За попередніми даними, 37-річний водій Nissan Qashqai на перехресті не надав перевагу в русі «швидкій», яка їхала із проблисковими маячками та увімкненими сиренами. Пацієнт, якого везли в лікарню, не постраждав.

Як повідомили у Закарпатському територіальному центрі надання екстреної медичної допомоги, ДТП сталася ввечері у середу, 1 березня, на перехресті вулиць Франка та Комунальників у Виноградові. Виклик про аварію зі «швидкою» медики отримали о 19:44.

«В автомобіль екстреної медичної допомоги, який із сиренами та проблисковими маячками транспортував пацієнта із с. Онок до Виноградівської лікарні, врізався легковик. Внаслідок зіткнення фельдшер та водій швидкої отримали травми різного ступеню важкості. Пацієнт не постраждав», – йдеться у повідомленні медиків.

Постраждалих фельдшера та водія забрав інший екіпаж швидкої допомоги. Іншого учасника ДТП, 37-річного місцевого мешканця, також доставили до лікарні для обстеження. У поліції Закарпаття ZAXID.NET повідомили, що іншим учасником ДТП був водій Nissan Qashqai, за кермом чоловік перебував тверезим. Наразі медики визначають ступінь тілесних ушкоджень двох потерпілих в аварії, усіх деталі ДТП встановлюють правоохоронці.