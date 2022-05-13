Обох розвідників засудили заочно, покарання вони відбуватимуть після затримання

В Івано-Франківську суд виніс вирок двом російським розвідникам – Ганні Ніколаєнко, яка була причетна до захоплення будівлі СБУ у 2014 році, та Андрію Хомутовському, який вступив до армії ЛНР у 2015 році та воював проти України. Обох злочинців засудили до 14 та 15 років тюрми відповідно.

Про вирок двом розвідникам у п’ятницю, 13 травня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області. Відомо, що мешканка Луганська Ганна Ніколаєнко брала участь у захопленні будівлі СБУ в Івано-Франківську у 2014 році.

«Жінка очолила угруповання, яке у складі так званого «третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ» вело бойові дії проти українських військових. У подальшому воювала у складі відділення артилерійської розвідки так званої «10 окремої артилерійської бригади 2 армійського корпусу НМ ЛНР», – повідомляє СБУ.

За даними прес-служби, розвідниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли підрозділів ЗСУ. На посаді старшини батареї управління вогнем артилерії займалася забезпеченням речовим майном та комплектуванням кадрами. Зараз вона служить у штабі незаконного збройного формування. Злочинницю засуджено до позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією майна.

Інший засуджений – Андрій Хомутовський – вступив до «2 армійського корпусу ЛНР» у березні 2015 року. Був зарахований на посаду командира відділення взводу управління вогнем артилерії (відділення артилерійської розвідки) гарматного артилерійського дивізіону.

«З 2015 по 2017 роки брав участь у бойових зіткненнях з силами АТО-ООС в районі населених пунктів Первомайськ Луганської області та Дебальцево Донецької області. Корегував вогонь ворожої артилерії під час обстрілів в районі населених пунктів Попасна, Троїцьке, Новоолександрівка, Миронівка, Світлодарськ та Золоте», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі чоловік досі продовжує воювати проти ЗСУ на посаді командира взводу управління вогнем артилерії гарматного артилерійського дивізіону «10 оабр 2 АК ЛНР». Засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.

За даними СБУ, зараз обоє засуджених перебувають на окупованій території ОРДЛО і відбуватимуть покарання після затримання.