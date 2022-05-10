Перевізник заробітчан після контаку із російськими спецслужбами звернувся до СБУ

Співробітники ФСБ Росії вийшли на мешканця Івано-Франківської області, який раніше займався перевезеннями заробітчан у Росію, та намагалися у нього дізнатися інформацію про настрої людей: чи готові йти служити, чи багато українців виїжджає закордон, яка ситуація на блокпостах. Після контакту із російськими спецслужбами чоловік звернувся до СБУ.

Як у вівторок, 10 травня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, контррозвідка встановила місцевого перевізника, який з 2012 року регулярно возив трудових мігрантів до Росії. За даними СБУ, у 2019 році на пункті пропуску «Троєбортноє» чоловіка затримали співробітники ФСБ. Один з них тоді запропонував українцю повідомляти ФСБ інформацію про корумпованих працівників російської митниці.

«Після 24 лютого 2022 року співробітник ФСБ дав про себе знати. Він вийшов на перевізника через Viber та після формальних фраз почав ставити запитання: чи є в суспільстві паніка, чи багато людей виїжджає за кордон; чи не призивають перевізника до лав ЗСУ або ТРО; які формування сил оборони чергують на блокпостах; яка перевірка здійснюється під час проходження блокпостів», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що вагомої для оборони України інформації чоловік не передав. Про те, що на нього вийшов співробітник ФСБ, та про його зацікавленість інформацією розвідувального характеру він повідомив СБУ.

СБУ наголошує, що надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавлення волі, з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).