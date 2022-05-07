За даними поліції, водій вантажівки був тверезим, про результати тесту водія мінівена не повідомляється

Внаслідок лобового зіткнення Volkswagen Touran із вантажівкою Mercedes-Benz 817D поблизу Надвірної постраждали двоє людей. За інформацією поліції, 37-річний водій мінівена виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулось зіткнення із вантажівкою. Травми отримав водій Volkswagen Touran та його 36-річна пасажирка.

Як у суботу, 7 травня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, повідомлення про ДТП поблизу Надвірної, між селами Лісна Тарновиця та Назавизів ввечері п’ятниці, 6 травня. За даними поліції, 37-річний водій Volkswagen Touran, рухаючись автодорогою Івано-Франківськ – Надвірна, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz 817D, якою керував 24-річний мешканець Івано-Франківщини.

«Внаслідок аварії травмувався 37-річний водій Volkswagen, мешканець Львівської області та його 36- річна пасажирка. Водія вантажівки освідчили на стан сп’яніння – тверезий. У керманича Volkswagen відібрано кров на перевірку стану сп’яніння», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.