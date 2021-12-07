Хлопців швидка розвезла в реанімації різних ліарень

У селі Сухостав на автодорозі Тернопіль-Чортків внаслідок зіткнення із фурою двоє юнаків отримали важкі травми. Аварія трапилася вранці понеділка, 6 грудня, але про неї стало відомо лише сьогодні, після повідомлення ДСНС Тернопільщини. Відомо, що юнаки перебували у салоні ВАЗ-2108, перед якого внаслідок зіткнення із фурою Volvo повністю зім'яло.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з фурою. Від удару важкі травми отримали 20-річний водій ВАЗ та 18-річний пасажир, аби дістати їх з салону автомобіля, рятувальникам довелося використати гідравлічні інструменти.

«До ліквідації наслідків ДТП залучалися два чергові караули працівників ДСНС. Рятувальники, що прибули до місця події, за допомогою гідравлічного інструмента провели деблокування двох потерпілих із автомобіля ВАЗ-2108 та передали працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомляють в ДСНС Тернопільщини.

Щоб витягнути постраждалих з авто викликали рятувальників з спецтехнікою На місце ДТП прибули дві бригади швидкої допомоги. Попередньо, лікарі оцінили стан юнаків як дуже важкий. Один з них впав в кому від травм, які отримав в аварії. У нього також діагностували відкритий перелом черепа.

«20-річного потерпілого у важкому стані із відкритою черепно-мозковою травмою, у стані церебральної коми, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в Теребовлянську райлікарню. У ДТП постраждав також 18-річний пасажир автомобіля. Хлопця із політравмою – закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом кісток тазу, закритим переломом правої стегнової кістки, у стані травматичного шоку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в райлікарню», - заявив директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Правоохоронці зареєстрували факт ДТП в ЄРДР за статтею 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили травмування людей). Поліцейські будуть встановлювати причини ДТП.