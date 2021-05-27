Система E-ROAD містить інтерактивну мапу дорожніх робіт з інформацією про контракти підрядників та актуальний хід будівництва

Державне агентство автомобільних доріг України в рамках реформи системи керування якістю доріг презентувала єдину систему E-ROAD. Система містить інтерактивну мапу дорожніх робіт з інформацією про контракти підрядників та актуальний хід будівництва, повідомляє прес-служба «Укравтодору».

«Наша мета — забезпечити фундамент для прийняття керівних рішень на основі даних, data-based policies. За планами та стратегіями має стояти наука», — йдеться у повідомленні.

Так, E-ROAD супроводжуватиме усі етапи відновлення та утримання автошляхів чи штучних споруд, зокрема й в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»: від планування та розробки проєкту до ремонту чи будівництва.

Вона дозволяє у реальному часі стежити за виконанням робіт на дорогах, забезпечуючи прозорість у взаємодії між обласними відділеннями, підрядними організаціями та «Укравтодором».

В «Укравтодорі» серед переваг системи E-ROAD відзначили автоматичну пріоритизацію проектів, оперативну обробку пропозицій, можливість створення та порівняння «версій» плану фінансування. Система також включає інструмент для контролю за виконанням поточного середнього ремонту, капітального ремонту, будівництва та реконструкції об’єктів.

Крім того, система включає електронний реєстр договорів із веденням виплат, актів у розрізі джерел фінансування, інструмент для контролю за будівництвом майданчиків Системи зважування у русі (WIM).

Додатково E-ROAD синхронізують з WIM, аби отримувати інформацію щодо потоку транспортних засобів та здійснених порушень в розрізі годин або днів, суми потенційних штрафів та забезпечити можливість пошуку порушника за номерним знаком.

«Поки що система E-ROAD — лише для внутрішнього користування, однак Укравтодор працює над додатковим функціоналом для громадян, завдяки якому ті зможуть брати участь у процесах контролю за ремонтом доріг», — зазначили у службі.