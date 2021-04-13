Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні хабарів колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміру Новаку. Про це у вівторок, 13 квітня, повідомили прес-служби НАБУ та САП.

За даними слідства, підозрюваний систематично давав хабарі як «абонентську плату» керівництву «Укравтодору» в обмін на проявлення «лояльності» до його компаній. Загалом, як встановили НАБУ і САП, йдеться про 575 тис. доларів США та 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

Зі свого боку колишній очільник «Укравтодору» сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проекту «Панєвропейські коридори».

Крім того, повідомляють у НАБУ, Новак «не помітив» порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу.

За даними видання «Наші гроші» підозру вручено власникові компанії «Альтком» Олександру Тісленку за хабарі колишньому голові «Укравтодору» Славоміру Новаку.

Правоохоронці нагадують,що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із вересня 2019 року. Після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне бюро антикорупційне Польщі, в листопаді 2019 року створено спільну слідчу групу, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі – працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшави. Координація дій обох сторін відбувалась за участі Євроюсту.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок, 12 квітня, окружний суд у Варшаві відхилив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту екс-очільника «Укравтодору», колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Хто такий Славомір Новак і за що його судять

Славомір Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він обіймав посаду голови «Укравтодору» до 2019 року.

У липні 2020 року польська прокуратура висунула офіційні обвинувачення Новаку у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції. Крім того, йому оголосили про підозру від українського НАБУ.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака, 22 липня його взяли під варту. У розслідуванні бере участь й Національне антикорупційне бюро України.

Згодом у НАБУ роз'яснили, що, за версією слідства, посадові особи «Укравтодору» створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Подібні махінації за участю тих же осіб виявили в Польщі. Тому антикорупційні органи обох країн об'єднали зусилля для спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Також 4 січня Офіс генпрокурора України та Державне бюро розслідувань направили у Польщу письмове повідомлення про ще одну підозру для вручення Славоміру Новаку. Вона стосується умисного невиконання Новаком рішення та постанови суду, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).