Суд відпустив екс-очільника «Укравтодору» Славоміра Новака

У понеділок, 12 квітня, окружний суд у Варшаві відхилив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту екс-очільника «Укравтодору», колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака. Про це повідомляє на RMF24.

Клопотання про продовження запобіжного заходу Новака подав прокурор Ян Дрелевський з окружної прокуратури у Варшаві. Саме він веде розслідування щодо колишнього міністра та злочинної групи, яку, за даними прокуратури, він очолював.

На його думку, подальша ізоляція підозрюваного необхідна не лише через суворе покарання до 15 років позбавлення волі, а й через побоювання процесуального шахрайства. Крім того, у справі необхідно заслухати додаткових свідків та розглянути докази, на які Новак міг спробувати вплинути, перебуваючи на волі.

Дрелевський хотів, щоб Новаку продовжили тримання під вартою до липня 2021 року. Якби суд визнав це клопотання виправданим, колишній міністр провів би під вартою цілий рік.

Суддя Агнешка Доманська з окружного суду у Варшаві не продовжила тримання під вартою колишнього міністра транспорту ще на три місяці. Суд застосував запобіжні заходи проти Новака, які не вимагають тримання під вартою. Окружна прокуратура у Варшаві оскаржить це рішення суду.

Хто такий Славомір Новак і за що його судять

Славомір Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він обіймав посаду голови «Укравтодору» до 2019 року.

У липні 2020 року польська прокуратура висунула офіційні обвинувачення Новаку у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції. Крім того, йому оголосили про підозру від українського НАБУ.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака, 22 липня його взяли під варту. У розслідуванні бере участь й Національне антикорупційне бюро України.

Згодом у НАБУ роз'яснили, що, за версією слідства, посадові особи «Укравтодору» створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Подібні махінації за участю тих же осіб виявили в Польщі. Тому антикорупційні органи обох країн об'єднали зусилля для спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Також 4 січня Офіс генпрокурора України та Державне бюро розслідувань направили у Польщу письмове повідомлення про ще одну підозру для вручення Славоміру Новаку. Вона стосується умисного невиконання Новаком рішення та постанови суду, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).