Моніка Новак, як вважає слідство, допомагала чоловікові приховувати корупційне майно

Дружині колишнього керівника «Укравтодру» Славоміра Новака, Моніці, пред’явлено обвинувачення від прокуратури Польщі. Про це повідомила польська телерадіокомпанія TVP Info.

За даними прокурорів, вона допомагала чоловікові в приховуванні корупційного майна. Жінці загрожує до 5 років тюрми.

Моніка Новак є кваліфікованим стоматологом і впродовж багатьох років керує стоматологічним кабінетом у Гданську. Обвинувачення проти неї пов’язані зі справою щодо її чоловіка Славоміра Новака, якого підозрюють у корупційних діях та відмиванні грошей.

Як інформував ZAXID.NET, Славоміра Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками – підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та екс-очільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Його підозрюють у вимаганні хабарів і причетності до розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Чиновник, зокрема, пропонував за винагороду вирішити проблеми компаній, які запізнювались зі здачею ремонтних робіт.

В січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань спільно та Офісом генпрокурора направили до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.

У 2011–2013 роках Славомір Новак був міністром транспорту, будівництва та морської економіки в уряді коаліції Громадянська платформа-Польська селянська партія у Польщі. Він пішов у відставку з поста міністра транспорту після того, як на його руці помітили дорогий годинник.

У жовтні 2016 року Новак очолив «Укравтодр».