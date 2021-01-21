Прокуратура Польщі висунула обвинувачення дружині екс-очільника «Укравтодору»
Дружині колишнього керівника «Укравтодру» Славоміра Новака, Моніці, пред’явлено обвинувачення від прокуратури Польщі. Про це повідомила польська телерадіокомпанія TVP Info.
За даними прокурорів, вона допомагала чоловікові в приховуванні корупційного майна. Жінці загрожує до 5 років тюрми.
Моніка Новак є кваліфікованим стоматологом і впродовж багатьох років керує стоматологічним кабінетом у Гданську. Обвинувачення проти неї пов’язані зі справою щодо її чоловіка Славоміра Новака, якого підозрюють у корупційних діях та відмиванні грошей.
Як інформував ZAXID.NET, Славоміра Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками – підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та екс-очільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.
Його підозрюють у вимаганні хабарів і причетності до розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Чиновник, зокрема, пропонував за винагороду вирішити проблеми компаній, які запізнювались зі здачею ремонтних робіт.
В січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань спільно та Офісом генпрокурора направили до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.
У 2011–2013 роках Славомір Новак був міністром транспорту, будівництва та морської економіки в уряді коаліції Громадянська платформа-Польська селянська партія у Польщі. Він пішов у відставку з поста міністра транспорту після того, як на його руці помітили дорогий годинник.
У жовтні 2016 року Новак очолив «Укравтодр».