Славомір Новак перебуватиме під вартою щонайменше до середини квітня

Екс-голові «Укравтодору» Славоміру Новаку, який підозрюється в корупції, продовжили арешт ще на три місяці – до 16 квітня. Відповідне рішення ухвалив Окружний суд Варшави, передає Polskie Radio.

«В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх дій, яких стосується обвинувачення. Суд також розділив нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі», – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками – підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та екс-очільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Новака підозрюють у вимаганні хабарів і причетності до розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Чиновник, зокрема, пропонував за винагороду вирішити проблеми компаній, які запізнювались зі здачею ремонтних робіт.

В січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань спільно та Офісом генпрокурора направили до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.