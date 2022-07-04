Світ відмовляється від звʼязків з Росією, стверджує український президент

Економіка держави-терориста Росії опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський ввечері 3 липня у своєму відеозверненні.

«Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом», – зазначив голова держави.

Зеленський нагадав, що російська армія вже втратила понад 35 тис. солдатів убитими (станом на ранок 4 липня окупанти втратили близько 36200 осіб особового складу - ред.)

відео Офісу президента

«І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає», – додав Зеленський.

Президент України наголосив, що для всіх у світі і, за його переконаннями, для всіх недурних людей у самій же Росії – зрозуміло, що Україна переможе.

«Це лише питання часу», – переконаний Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 червня для Росії закінчився крайній термін оплати 100 млн доларів за облігаціями іноземним кредиторам. Це означає, що РФ вперше з 1918 року потрапила в дефолт по зовнішньому боргу.