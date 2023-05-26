Володимир Саїв був головою Сілецької сільради у 2015-2020 роках

Поліцейські повідомили про підозру колишньому голові Сілецької сільської ради на Львівщині Володимиру Саїву та підприємцю-підряднику за привласнення понад 360 тис. грн під час будівництва дитячого садка у Сільці.

За даними поліції, 37-річний директор одного з червоноградських підприємств уклав договір із 38-річним сільським головою на будівництво дитячого садка-ясел у цьому селі.

«Підрядник та замовник, діючи за попередньою змовою, протягом червня-грудня 2019 року підробляли документи щодо обсягів будівельних робіт та їхньої вартості, чим завдали збитків державним інтересам на суму понад 362 тис. грн», – йдеться в повідомленні поліції, поширеному в п’ятницю, 26 травня.

Колишнього голову села та підрядника підорзюють у розкраданні грошей (фото поліції)

Як розповів керівник ГО «Дорожній контроль Захід» Олександр Клімов, підозрюваним є колишній голова Сілецької сільської ради Червоноградського району (раніше Сокальського) Володимир Саїв. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в поліції.

Будівництво дитсадка-ясел на 90 місць у Сільці за понад 10 млн грн здійснювала зареєстрована у Києві будівельна фірма «Багор», власником якої є червоноградець Петро Тимчишин.

Колишньому сільському голові та підприємцю-підряднику повідомили про підозру за привласнення та розтату майна, а також за службове підроблення (ч.4 ст.191, ч.2 ст.28 – ч.1 ст. 366 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

За даними судового реєстру, нещодавно суд також покарав колишнього голову Сільця Володимира Саїва за керування автомобілем у нетверезому стані. Йому призначили 17 тис. грн штрафу та позбавили водійських прав на рік.