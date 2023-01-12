Реєстраторку підозрюють у махінаціях з нерухомістю в Пасіках-Зубрицьких

Держреєстраторку Давидівської сільської ради на Львівщині викрили на внесенні неправдивої інформації до держреєстру в інтересах забудовника. Таким чином забудовнику вдалося уникнути сплати 300 тис. грн на розвиток інфраструктури громади.

Як розповіли у четвер, 12 січня, в поліції Львівщини, у 2019 році 37-річна мешканка Яворівського району, яка працювала державною реєстраторкою в сільській раді, з метою отримання неправомірної вигоди, несанкціоновано внесла інформацію в автоматизовану систему Державного реєстру прав на нерухоме майно. Зокрема, чиновниця внесла неправдиву інформацію щодо загальної та житлової площі будинку та не відмовила у державній реєстрації прав цього об’єкту.

На підставі цих документів власник будівлі зміг уникнути укладення з сільською радою договору про пайову участь у розвитку інфраструктури села та сплати відповідного внеску. Таким чином місцевий бюджет сільської ради недоотримав майже 300 тис. грн.

Поліцейські повідомили сільській чиновниці підозру у несанкціонованих діях з інформацією у реєстрі та зловживанні повноваженнями (ч.1 ст.362 та ч.3 ст.365-2 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна.

Поліцейські не розголошують, посадовицю якої сільради викрили на махінаціях. За даними ZAXID.NET, йдеться про держреєстраторку Давидівської сільської ради, що біля Львова. Йшлося про реєстрацію будинку в селі Пасіки-Зубрицькі, яке входить до цієї громади.