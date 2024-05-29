Святослав Літинський є одним із організаторів мітингів під Львівською ОВА проти нецільових витрат під час війни

Колишній керівник державної інформаційної агенції «Укрінформ» Олексій Мацука розсилав редакторам і журналістам регіональних редакцій темники із переліком спікерів, яких можна залучати до коментування актуальних тем і яких залучати не варто. До списку небажаних у Львівській області потрапили міський голова Львова Андрій Садовий та посадовці Львівської міської ради, волонтери й організатори мітингів під Львівською ОВА Святослав Літинський і Артур Киреєв, скандальний активіст Іван Спринський, а також деякі депутати Львівської облради. Натомість для коментарів держагенція радила залучати посадовців Львівської ОВА.

У розслідуванні «Української правди», опублікованому 29 травня, йдеться про те, що призначення директора державної інформагенції «Укрінформ» Олексія Мацуки у листопаді 2023 року пролобіював Офіс президента. Співрозмовники УП розповіли, що серед нововведень Мацуки в «Укрінформі» були прохання не публікувати новини, що стосувалися колишнього командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва та екс-головнокомандувача Валерія Залужного. Цю редакційну політику він пояснював тим, що деякі посадовці нібито будують політичну карʼєру і ЗМІ не мають їм у ньому допомагати.

Крім цього, як стверджують працівники «Укрінформ», із якими анонімно поспілкувалися журналісти УП, новий директор почав розсилати регіональними редакторам і журналістам список бажаних для висвітлення тем із переліком бажаних і небажаних спікерів. Серед бажаних спікерів представники Львівської обласної військової адміністрації – голова Максим Козицький, керівник апарату Тарас Грень і заступник Андрій Годик, радник голови та журналіст Олег Радик, секретарка робочої групи з питань декомунізації Анна Герич, керівниця координаційного центру при ЛОВА Галина Бордун, а також представники Львівського обласного госпіталю та реабілітаційного центру Superhumans Centr.

Натомість як небажані вказувалися міський голова Львова Андрій Садовий та представники ЛМР загалом, скандальний активіст Іван Спринський, волонтери та активісти, які вимагали в ЛОВАзупинити нецільові витрати під час війни, – Святослав Літинський та Артур Киреєв, деякі депутати Львівської облради від «Європейської Солідарності» та «Української Галицької Партії», зокрема, Святослав Шеремета, Олександр Ганущин, Роман Филипів, а також гендиректор Першого медобʼєднання Львова Олег Самчук.

Загалом у аналогічних таблицях по інших регіонах як бажані вказані лояльні до обласної влади посадовці, а як небажані – опозиційні до нинішньої діячі. Як стверджує УП, ці темники не дали результату, адже колектив агентства відмовився з ними працювати.

«Коли Мацука дізнався, що “темники” розійшлися по всьому агентству, а не лише серед регіональних кореспондентів, то перелякався. Спочатку все заперечував, потім казав, що надсилав тільки дві колонки, а третю хтось інший дописав. Через деякий час узагалі наказав власкорам у областях зробити матеріали з усіма “небажаними спікерами”», – розповів один із очевидців тих подій в агентстві.

Люди з медійної команди Офісу президента під час спілкування з УП заперечили свою причетність до появи темників в «Укрінформі», а Олексій Мацука відмовився відповідати на запитання, звідки їх отримав.