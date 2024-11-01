Агент приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ

Служба безпеки затримала у Сумській області 48-річного ексдепутата Шосткінської міськради від «Партії регіонів», який шпигував за Силами оборони та допомагав росіянам бомбардувати місто. Про це СБУ повідомила 1 листопада.



Російський агент приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумської області. Для цього він на авто об’їжджав місцевість та фіксував все на фото та відео. Також, потрібну для ворога інформацію, він вивідував у знайомих під час нібито побутових розмов.



СБУ з’ясувала, що отриману інформацію він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області. Наразі особу росіянина та його дані уже встановили слідчі.

«В агентурних «звітах», окрім надання координат, зрадник просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК», – додають у дописі.



Зрадника затримали за місцем проживання у Шостці. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 31 жовтня співробітники Служби безпеки України та кіберполіції затримали харків’янина, який працював на військово-космічні сили Росії.

Також у Харкові затримали 72-річного вченого-механіка, який розробляв креслення покращень для ударних дронів типу Shahed на замовлення росіян.