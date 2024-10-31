Артур Лазаренко відмовився коментувати своє призначення на роботу до Служби безпеки

Голова Служби безпеки України у 2019-2022 роках, лейтенант Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення працевлаштував в СБУ свого сина Артура Лазаренка (Баканова). Син, як і батько, також отримав звання лейтенанта. Про це ідеться в розслідуванні журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача, опублікованого 31 жовтня.

Зазначається, що зараз 27-річний Артур Лазаренко є лейтенантом у шостому управлінні департаменту контррозвідки Служби безпеки України. До обов’язків посадовця входить курування роботи військових заводів та підприємств оборонного комплексу на час воєнного стану.

Журналісти зауважують, що лейтенант користується автомобілем Volkswagen Tiguan з оперативними номерними знаками. Щонайменше двічі Лазаренка помітили на тренуванні на стадіоні «Динамо», куди він приїжджає у свій робочий час.

Зі соцмереж дівчини Артура Лазаренка можна побачити, що торік вона двічі їздила в Іспанію – на Канарські острови та на Майорку. Супутника, з яким дівчина подорожувала за кордон, на відео розгледіти не можливо.

«Ніхто з джерел “УП” у правоохоронних органах не погодився перевірити інформацію про перетини кордону сина Баканова за час повномасштабного вторгнення через страх переслідувань», – зазначає Ткач.

У розмові з Михайлом Ткачем Артур Лазаренко відмовився коментувати своє призначення на роботу в Службу безпеки, оскільки це його «особисте життя». А згодом почав спростовувати, що він буває в управлінні СБУ.

Сам Іван Баканов телефоном відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію щодо того, де працює його син. Незадовго до публікації розслідування Іван Баканов надіслав додатковий коментар щодо діяльності сина. За словами ексглави СБУ, його син закінчив Київський військовий ліцей Івана Богуна, а з березня 2022 року приєднався до лав ЗСУ та зараз виконує складні службові завдання у тому числі й в зоні бойових дій. Іван Баканов зауважив, що інтерес та розголошення інформації щодо українських військовослужбовців під час воєнного стану може створити небезпеку їхньому життю та здоров'ю.

У Службі безпеки України журналісту «Української правди» підтвердили, що Артур Лазеренко був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року у званні молодшого сержанта, в період, коли СБУ ще очолював Іван Баканов. У відомстві підкреслили, що на час воєнного стану їхні працівники можуть бути звільнені з військової служби СБУ лише за наявності підстав, визначених ст. 26 Закону України.

«Відтак, користуючись високою посадою і багаторічною дружбою з президентом, Іван Баканов створив персональну Службу безпеки для свого сина. Адже Артур Баканов вже третій рік не лише захищений від мобілізації, а й користується привілеями оперативного співробітника», – додає Михайло Ткач.

Хто такий Іван Баканов

Іван Баканов народився 2 травня 1975 року у Кривому Розі. Займався підприємницькою та адвокатською діяльністю. З грудня 2017 по травень 2019 року Баканов був головою партії «Слуга народу».

Володимир Зеленський після перемоги на президентських виборах призначив свого друга дитинства та юриста студії «Квартал-95» Івана Баканова першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (травень – серпень 2019 року).

Також Баканов був членом РНБО з травня 2019 року по серпень 2022 року. У серпні 2019 року 49-річний Іван Баканов став головою Служби безпеки України, яке очолював до липня 2022 року. Президент Володимир Зеленський усунув Баканова від виконання обов’язків голови СБУ за ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ, в якій ідеться про невиконання (неналежне виконання) службових обовʼязків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків. 19 липня Верховна Рада звільнила Баканова з посади.

У липні 2023 року стало відомо, що екскерівник Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Інформація про адвокатський статус Баканова є на сайті Національної асоціації адвокатів України. До того, у квітні 2023 року, він зареєструвався як фізична особа-підприємець (ФОП). Головним напрямом своєї діяльності експосадовець визначив надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.