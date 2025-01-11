61-річний Девід Мойєс повернувся у рідний клуб

Новим головним тренером «Евертона» став Девід Мойєс, повідомляє офіційний сайт «ірисок». Контракт 61-річного фахівця з ліверпульця розрахований до червня 2027 року. На своїй посаді шотландець замінив Шона Дайча, якого напередодні звільнили через незадовільні результати команди.

Нагадаємо, Мойєс розпочав тренерську кар’єру в англійському «Престоні» (1998-2002). Далі були «Евертон» (2002-2013), «Манчестер Юнайтед» (2013-2014), «Реал Сосьєдад» (2014-2015), «Сандерленд» (2016-2017) та двічі «Вест Гем» (2017-2018, 2019-2014).

До слова, свого часу у лондонському клубі Девід працював з лідером збірної України Андрієм Ярмоленком (півзахисник «Динамо» захищав кольори «молотків» з 2018-го по 2022-й роки).

Серед тренерських досягнень Мойєса Суперкубок Англії (2013) з «Манчестер Юнайтед» і перемога в Лізі конференцій (2022/23) з «Вест Гемом».

«Евертон» після 20-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ на шістнадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 17 очок і гру в запасі.