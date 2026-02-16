Обсяги експорту борошна з України значно зменшились

Експорт українського борошна у 2025 році знизився до 66,8 тис. тонн – найменшого показника з 2006 року, повідомляє видання АПК-Інформ з посиланням на звіт спілки «Борошномели України». Це на 36,6% менше, ніж до війни у 2021 році (105,3 тис. тонн), і на 15,3% поступається рівню 2022 року (78,9 тис. тонн).

Обсяги експорту борошна за останні роки / Інфографіка АПК-Інформ

В асоціації пояснили, що додатковий заробіток полягав у тому, що експорт дозволяв збільшувати обсяги виробництва і цим зменшувати собівартість продукції. «Проблеми з логістикою призвели до того, що ми втратили практично всі звичні ринки. Залишилася тільки Молдова, і з'явилася можливість експорту до Євросоюзу, куди йде більше половини всього обсягу», – йдеться у звіті.

Поставки здійснюються виключно залізницею та автотранспортом. Експерти попереджають, що без відкриття портів відновити конкурентоспроможність на світовому ринку або наростити обсяги експорту буде неможливо.

Як писав ZAXID.NET, виробники хліба повідомили про підвищення цін на продукцію на 5%. Серед причин підняння тарифів на електроенергію для підприємств, зростання мінімальної зарплати та витрати на пальне для генераторів.

До слова, обсяг зовнішньої торгівлі українськими молочними продуктами теж падає. Так, у січні 2025 року Україна експортувала продукції на 40,5 млн доларів, що на 35% менше, ніж у грудні 2025 року (61,8 млн доларів).