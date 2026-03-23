Під час повномасштабного вторгнення львівськие аеропорт цивільні літаки не обслуговує

Колишній керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис розкритикував ідею нинішнього керівництва ЛОВА збудувати ще один аеропорт для Львова, віддалений від обласного центру на 100 км. Про це він написав 23 березня у фейсбуці.

«У Львові, де вже існує чинний, але фактично не використовується аеропорт, цілком серйозно виносять на обговорення ідею будівництва нового летовища – ще й десь за 100+ км від міста. Це навіть не про сміливі візії. Це про базове нерозуміння економіки і реальності», – зазначив Роман Матис.

Він наголосив, що з економічної точки зору будівництво нового летовища – це не просто ще один інфраструктурний проєкт, а десятки мільярдів гривень інвестицій, які мають окуповуватись десятиліттями. А пропонувати це в умовах, коли наявний аеропорт не використовується, – означає не розуміти ні вартості капіталу, ні принципів окупності, ні базової логіки попиту.

«На відстані тих самих 100+ км уже функціонує повноцінний міжнародний аеропорт – Rzeszów–Jasionka Airport – із вантажним терміналом, який прямо зараз активно працює. Тобто ринок уже закритий наявною інфраструктурою. Пропонувати дублювання – це або ігнорувати факти, або просто їх не знати», – наголошує він.

Він додав, що ця пропозиція виглядає переконливо лише до першої зустрічі з цифрами і картою, й проблема не лише в самій ідеї розвитку інфраструктури, а в «намаганні просувати це як серйозну економічну політику».

Зазначимо, що ідея будівництва ще одного аеропорту для Львова виникла на тлі намірів забудувати житлом понад 50 га території біля злітної смуги в Сокільниках. Упродовж 2024-2025 років понад 60 га земель у Сокільниках скупила родина львівських підприємців Городечних, які є членами партії «Варта».