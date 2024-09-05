У справі про розкрадання 1 млрд грн Богдану Хмельницькому загрожує до 8 років тюрми

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони у недбалому ставленні до служби. Експосадовець завдав державі шкоди на майже 1,2 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та ДБР 5 серпня.

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, утім з деталей справи випливає, що йдеться про Богдана Хмельницького. Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Хмельницький закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали й включив в оплату податок на додану вартість, що є протиправно. Так сума збитків склала майже 1,2 млрд грн. Колишньому посадовцю повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 8 років тюрми. Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

В Офісі прокурора нагадують, що Хмельницький також підозрюється у розтраті понад 1,7 млрд грн бюджетних коштів на закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами. Окрім того, ВАКС здійснює судовий розгляд кримінальних проваджень за обвинуваченням експосадовця у розтраті державних коштів та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ при закупівлі неякісних бронежилетів, форменого одягу та іншої амуніції на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Що відомо про Богдана Хмельницького

Богдан Хмельницький – колишній керівник департаменту державних закупівель Міністерства оборони. Його ім’я стало відомим у січні 2023 року після скандалу із закупівлею продуктів для військових Міноборони за підвищеними цінами. Саме Хмельницький підписував контракт на закупівлю яєць по 17 грн за штуку. Після скандалу Хмельницького звільнили.

У лютому 2023 року СБУ викрила Хмельницького на закупівлі майже 3 тис. неякісних бронежилетів для ЗСУ на понад 100 млн грн, після чого його арештували. Апеляція ВАКС збільшила заставу для колишнього директора департаменту держзакупівель оборонного відомства до 40 млн грн.

У березні 2023 року суд оштрафував екскерівника держзакупівель Міноборони за брехню в аудиторському звіті для Національного агентства з питань запобігання корупції. У травні Богдан Хмельницький вийшов із СІЗО, де перебував під заставою в 40 млн грн.

У червні 2023 року екскерівник Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький та колишній заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов отримали підозри у розкраданні бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ. СБУ стверджує, що незаконна діяльність ексчиновників Міноборони завдала збитків бюджету на понад 1 млрд грн.

У січні 2024 року СБУ повідомило Хмельницькому та Шаповалову про підозру у розтраті 950 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів у 2022 році. У квітні ДБР завершило розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони, які закуповували неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду.

У травні ВАКС відмовився взяти під варту Хмельницького на вимогу ДБР, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Однак його захисник подав клопотання про зміну запобіжного заходу. У червні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького з цілодобового домашнього арешту на нічний.