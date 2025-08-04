Масштабні обшуки в НАБУ відбулися 21 липня

Під час масових обшуків 21 липня у співробітників НАБУ за участі СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР одного з детективів агентства били, щоб той розблокував телефон для слідчих. Про це в інтерв’ю hromadske розповів експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький.

За словами Броневицького, раніше він тісно співпрацював із детективами НАБУ та підтримує контакти з колишніми колегами. Через це він отримав інформацію про випадки насильства під час обшуків в НАБУ.

Колишній прокурор САП стверджує, що в одному випадку детектива НАБУ били по потилиці для того, щоб той повідомив слідчим пароль для розблокування телефону.

«Причому він зараз не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. Ну, але вочевидь треба було розблокувати його телефон», – сказав Станіслав Броневицький.

Журналісти звернулися за коментарем до СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора, проте на момент публікації відомства не коментували заяву Броневицького.

Нагадаємо, 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора провели масштабні обшуки у працівників НАБУ. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Водночас у ЦПК зауважили, що в оприлюднених записах СБУ Магамедрасулов говорить про бізнес не в російській республіці Дагестан, а в Узбекистані.

30 липня «Українська правда» із посиланням на власні джерела в антикорупційних органах повідомила, що Магамедрасулов розслідував справу співвласника студії «Квартал-95» та бізнесмена Тимура Міндіча, близького до президента України Володимира Зеленського.

Окрім Магамедрасулова, СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про підозру працівнику Центрального апарату Бюро Віктору Гусарову в шпигунстві на користь Росії, а також заочно – народному депутату від вже забороненої партії Федору Христенку, який впливав на НАБУ та працював на ФСБ. Крім того, ще трьом працівникам бюро оголосило про підозри ДБР – їх звинувачують у вчиненні важких ДТП чотири роки тому.