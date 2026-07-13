Виробництво пармезану в Італії може скоротитися

Екстремальна спека в Італії загрожує виробництву пармезану. Через температуру понад 40 градусів тепла корови дають до 10% менше молока, а виробники змушені збільшувати витрати на охолодження ферм і складів, повідомляє Reuters. Йдеться про автентичний італійський сир Parmigiano Reggiano.

Президент консорціуму Parmigiano Reggiano Нікола Бертінеллі пояснив, що висока температура впливає не лише на кількість, а й на якість молока. За його словами, у спеку корови менше їдять, більше лежать і відповідно виробляють менше молока.

Автентичний пармезан (Parmigiano Reggiano) можна виробляти лише у п’яти провінціях Італії. Ба більше, годувати корів дозволено лише травою та сіном, що вирощені в цьому регіоні. Через посуху та нестачу опадів трави стає менше, а це ускладнює заготівлю кормів і впливає на обсяги виробництва молока.

«Якщо не йде дощ, трава не росте, сіно не можна виробляти, і неможливо отримати молоко для виробництва сиру», – сказав Бертінеллі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Щоб тварини легше переживали спеку, фермери встановлюють вентилятори та системи розпилення води. Водночас це суттєво збільшує витрати на електроенергію.

Споживання електроенергії на складах, де визріває пармезан, зросло приблизно на 30%. Тому власники складів модернізують системи охолодження, покращують теплоізоляцію будівель і збільшують виробництво енергії з відновлюваних джерел.

Водночас виробники сиру побоюються, якщо екстремальні погодні явища ставатимуть тривалішими й інтенсивнішими, і вони можуть зіткнуться зі ще більшим скороченням надоїв, погіршенням якості молока та подальшим зростанням витрат.

Що відомо про виробництво пармезану в Італії?

На двох складах консорціуму Parmigiano Reggiano зберігається понад 500 тис. голівок сиру вартістю понад 300 млн євро. Мінімальний термін визрівання сиру – 12 місяців, а окремі партії витримують понад 3 роки.

Індустрія Parmigiano Reggiano щороку приносить Італії близько 4,5 млрд євро доходу та забезпечує роботою тисячі людей. У 2025 році понад половину всіх продажів сиру забезпечив експорт, а найбільшим зовнішнім ринком є США.

Склади з контрольованим кліматом, де визріває Parmigiano Reggiano, у регіоні неофіційно називають «Банком Пармезану». Кожна голівка сиру роками дозріває та поступово зростає в ціні, тому її порівнюють із цінним активом. Водночас дедалі частіші хвилі екстремальної спеки в Південній Європі змушують виробників традиційних продуктів адаптувати свої технології до нових кліматичних умов.