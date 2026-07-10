На тлі спекотної погоди 19 та 20 липня пройдуть грозові зливи

Погода у другій половині липня може здивувати українців. Як розповів «Телеграфу» метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, у багатьох областях України у найближчі дні будуть дощі, місцями можуть бути сильні зливи. Він також назвав дату, коли в Україну повернеться спекотна погода.

За словами метеоролога, опади прийдуть до України з 10 по 15 липня. У багатьох областях будуть дощі, подекуди зливи. Можливі грози, сильний вітер та шквали. Менше дощів буде у Криму, на півдні Одеської області та на Закарпатті.

Температура повітря з 10 по 13 липня в нічний час коливатиметься в межах 8–16°С тепла, вдень становитиме 15–23°С, у південно-східній частині країни – 24–29°С.

Прогноз на 11 липня (Клікніть для збільшення)

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За данини синоптиків, 14 липня на сході України температура повітря зросте до 30°С на сході, на іншій території України денний максимум становитиме близько 25°С тепла.

Прогноз на 14 липня (Клікніть для збільшення)

Із 17 по 20 липня очікується сильна спека. Вдень буде до 28–33°С тепла, а на південній частині та на Донбасі місцями спека може посилитися до 33–36°С. Вночі температура повітря становитиме від 15 до 22°С тепла.

На тлі спекотної погоди 19 та 20 липня у західних, північно-західних та південно-західних регіонах України пройдуть грозові зливи, місцями у супроводі шквалів та граду. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вітер протягом прогнозованого періоду очікується помірним.

Нагадаємо, що, за прогнозами, після незначного перепочинку Європу накриє нова хвиля пекельної спеки. За даними синоптиків, температура повітря сягатиме понад 40°С тепла.