Регіони, які звикли до більш помірних температур, зараз страждають через екстремальні коливання

Через різкі зміни погоди та аномальні явища люди все частіше замислюються, чому так відбувається. Президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмила Циганок розповіла телеканалу «Київ24», чому клімат різко змінюється.

«Раніше літо було помірним, ще зі шкільних підручників пам’ятаємо, що ми живемо у помірному кліматі. Змінюються самі кліматичні пояси. Зараз субтропічний кліматичний пояс, за оцінками вчених, змістився на 140 км на північ. Це означає, що ті регіони, які звикли до більш помірних температур, зараз страждають через екстремальні коливання. Ми пригадуємо і пилові бурі, і торік у серпні сніг випав у Карпатах. Не виключаємо, що цьогоріч будуть теж такі аномальні явища», – сказала Людмила Циганок.

За її словами, люди не готові до таких змін, які спричинені не лише природними явищами, а й діяльністю людей.

«Ми сперечаємося, чи будуть такі екстремальні явища. Часто цікавимося, хто винен у зміні клімату. Це природні явища? Хтось чув, що тепла течія Ель-Ніньйо підігріває планету, тому хочеться списати це на планету. Насправді людина теж постаралася», – додає експертка.

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