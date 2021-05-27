Державна компанія «Енергоатом» скерувала до компетентних органів Росії повідомлення про виникнення спору щодо активів, які компанія втратила в окупованому Криму. Зокрема йдеться про Донузлавську вітроелектростанцію, яка наразі перебуває на тимчасово окупованій території. Про це повідомили в «Енергоатомі».

Ще у грудні 2020 року тодішній віце-президент «Енергоатому», а нині міністр енергетики України Герман Галущенко уклав договір з юридичною компанією щодо підготовки та направлення повідомлення про спір до РФ. Вже у травні документи спрямували до Росії.

У компанії кажуть, що юридична фірма Shearman & Sterling LLP, до якої звернувся «Енергоатом», вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має «унікальний досвід» у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів.

«Енергоатом неодмінно вирішить цей спір: або в позасудовому, або в судовому порядку. Національна енергогенерувальна компанія має отримати компенсацію за активи, що вже восьмий рік поспіль не працюють на економіку та енергетичний розвиток української держави», – заявив т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Згідно з процедурою, після того, як Росія отримає повідомлення про спір, у сторін буде пів року на те, щоб врегулювати його позасудовому порядку. Якщо ж не вдасться дійти згоди, далі справу передадуть на розгляд арбітражу.

Котін раніше заявляв, що сума позову проти Росії щодо активів у Криму може скласти 100 млн доларів США, втім, це лише попередні дані.