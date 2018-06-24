Ernest Airlines без пояснень скасував авіарейс із Мілана до Львова

Літак із Мілана до львівського аеропорту мав прилетіти ще об 11:00, однак авіакомпанія скасувала переліт без пояснень

Лоукостер Ernest Airlines без пояснень перед пасажирами відмінив сьогоднішній переліт із Мілана до Львова. Про проблеми з цим рейсом спершу повідомили пасажири, які більше 13 годин перебувають у митній зоні аеропорту Бергамо. Довгий час на сайті львівського аеропорту вказувалося, що цей рейс затримується, однак після 22:00 там написали, що рейс взагалі скасовано.

«Авіакомпанія Ernest Airlines, рейс EG223 Мілан (Бергамо) – Львів. 12 годин в аеропорту без жодної інформації про причину затримки чи можливий час вильоту. 12 годин без їжі та води, 5 з яких ми закриті у терміналі. 12 годин матері з малими дітьми. 12 годин без представників компанії як в аеропорту, так і онлайн. 12 годин без відповіді кол-центру компанії. Інші рейси компанії літають», – повідомив львівський лікар Роман Машталер, який зараз перебуває у аеропорті Бергамо.

За його словами, ні представники аеропорту, ні авіакомпанії, ні митниці не пояснюють, що відбувається. Також пасажирам не вдається зв'язати із консульством України в Італії.

У аеропорті Бергамо також перебуває екс-керівниця управління зовнішньоекономічних відносин та проектів Львівської міськради Ольга Сивак. У коментарі «Твоє місто» вона повідомила, що через відсутність пояснень у аеропорті виник скандал.

«Вже 13 годин затримка. Ми в терміналі вже 7 годин. Жінки з малими дітьми, діти плачуть. Головне - жодної інформації та прогнозів про виліт. Всі телефони авіаперевізника не відповідають. Працівники аеропорту Бергамо теж не мають жодної інформації. У жінок із дітьми почалася істерика. Люди просять інформації, почався скандал і викликали поліцію аеропорту. Але ми далі сидимо і нічого не знаємо», — розповіла Ольга Сивак.

Водночас у львівському аеропорті ZAXID.NET повідомили, що авіакомпанія скасувала цей рейс. Прилетіти літак із Мілана мав до Львова ще в 11:00, однак Ernest Airlines скасував цей рейс. У аеропорті Львова зазначили, що сподіваються, що цей рейс відбудеться завтра, однак наразі точної інформації про це немає.

Через затримку, а згодом і скасування цього рейс із львівського аеропорту також не вилетів літак на Неаполь (його виконує той борт, що мав прилетіти з Мілана).

За інформацією «Львівської газети», львівський аеропорт займається розселенням в готелях пасажирів, які мали вилетіти до Неаполя, але через скасування рейсів вимушено залишились у Львові.

Зазначимо, Ernest Airlines виконує рейси з Мілана (Бергамо) до Львова від жовтня 2017 року. А кілька днів назад авіакомпанія почала виконувати зі Львова ще й нові рейси до Рима та Мілана (Мальпенса). Втім, виявилося, що скасування перельотів в Ernest Airlines відбувається не вперше. Так, у суботу, 23 червня, лоукостер без пояснень відмінив свій рейс із Неаполя до Києва.