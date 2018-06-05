Показати дорогу до Києва? Ryanair познущались над рекламою Lufthansa про Росію

У рекламі Lufthansa вуличні сцени Москви знімали в Києві

Ірландська авіакомпанія Ryanair покепкувала з курйозного рекламного ролика німецьких конкурентів Lufthansa, в якому кадри Москви знімали на вулицях Києва.

У вівторок, 5 червня, на Twitter-сторінці ірландської авіакомпанії з'явився жартівливий допис: «Lufthansa, якщо потрібен довідник – попроси в нас. P.S. Від вересня ми літаємо до Києва!». До твіта представники Ryanair прикріпили статтю про Київ для футбольних вболівальників.

Hey @Lufthansa, if you needed a guide, you should have asked: https://t.co/weX22t7ZIa



P.S. We fly there from Berlin in September! pic.twitter.com/cxuJ8cmgvF — Ryanair (@Ryanair) June 5, 2018

Рекламний ролик Lufthansa з’явився на офіційних сторінках німецької авіакомпанії в соцмережах на день раніше – у понеділок, 4 червня. Відео викликало шквал критики з боку українських користувачів.

Виявилося, що рекламний ролик про польоти до Москви під час Чемпіонату світу з футболу знімали на вулицях Києва. Зокрема, користувачі соцмереж впізнали на відео два київські райони – Русанівку і Позняки. Українських дописувачів обурило, що німецька авіакомпанія вводить глядачів в оману під час російської агресії проти України.

Представники Lufthansa видалили рекламу зі своїх соцмереж і попросили вибачення в українців. Вони пояснили, що працювали над відео в Києві через численні заборони знімати в Москві.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair з жовтня цього року почне здійснювати авіарейси до України з семи країн ЄС. 23 березня відповідні контракти про співпрацю підписали гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін, гендиректор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська і виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі.

З Києва літаки будуть курсувати до Барселони, Братислави, Варшави, Вроцлава і Гданська, Кракова, Познані, Вільнюса, Лондона і Стокгольма. Львів прийматиме рейси з Варшави, Кракова, Лондона, Дюссельдорфа та Меммінгена. Також з 3 вересня Ryanair запускає перші авіарейси з Києва до Берліна.