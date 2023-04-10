Уряд Естонії працюватиме до переобрання нових міністрів

Уряд Естонії йде у відставку після виборів до парламенту. Про це оголосила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у понеділок, 10 квітня.

Уряд перестане виконувати свої обов'язки після того, як оберуть його нових членів. За словами Каї Каллас, представники трьох чинних партій йдуть у відставку після того, як обрали новий склад естонського парламенту.

«Згідно з конституцією, нинішній уряд "Партії реформ", Соціал-демократичної партії і "Вітчизна" іде у відставку», – заявила Кая Каллас.

Зазначимо, партія Каї Каллас «Партія реформ» перемогла на парламентських виборах в Естонії 5 березня, отримавши більшість голосів. Імовірно, саме Кая Каллас за дорученням президента Естонії Алара Каріса сформує склад уряду. Партія вже готує коаліцію з Соціал-демократичною партією та партією «Естонія 200», які потрапили до парламенту. Нова коаліція забезпечить Каї Каллас 60 депутатських мандатів зі 101.