Суд заборонив фармацевтці працювати в аптеці на рік через продаж клієнту наркотичних таблеток без рецепта. За даними слідства, працівниця франківської аптеки Соломія Белей у червні 2022 року продала 50 таблеток «Пенталгін ІС», які містять кодеїн. Крім заборони працювати, жінку зобов'язали сплатити 1,1 тис. грн штрафу.

Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, Соломія Белей працює в аптеці №2 на вулиці Галицькій протягом двох років. Правоохоронці встановили, що 29 червня 2022 року фармацевтка продала клієнту 50 нарковмісних таблеток «Пенталгін ІС» (знеболювальне) без рецепта.

«Працівниця аптеки реалізувала без рецепта громадянину препарат «Пенталгін ІС», в кількості 50 таблеток, який відповідно до висновку експерта містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено і стосовно якого допускається виключення деяких заходів контролю - кодеїн, в загальній кількості 0,35 грами», — йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання Соломія Белей визнала свою вину, щиро розкаялася, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості. Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Роман Хоростіль визнав фармацевтку винною за ч. 1 ст. 320 ККУ, зобов'язав сплатити 1190 грн штрафу та заборонив працювати на відповідній посаді протягом року. Крім того, працівниця аптеки має відшкодувати понад 1,8 тис. грн за проведення експертиз.

Зазначимо, таблетки «Пенталгін ІС» використовуються при болях у суглобах, м'язах, при головному та зубному болі, радикуліті. Оскільки до його складу входить наркотична речовина кодеїн, продають ці таблетки виключно за рецептом.