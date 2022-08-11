22-річний хлопець торгував PVP, канабісом, амфетаміном та психотропними грибами

22-річному мешканцю Чернівців, який торгував PVP, канабісом, амфетаміном та психотропними грибами, присудили дев’ять років позбавлення волі. Хлопця затримали у березні 2022 року під час комендантської години, при перевірці поліція виявила у його рюкзаку велику кількість наркотиків.

Про вирок мешканцю Чернівців повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 11 серпня. За даними слідства, 22-річнийхлопець зберігав при собі велику кількість наркотиків, які виявили правоохоронці під час перевірки у комендантський час на одній із вулиць Чернівців.

«При собі хлопець мав великий пакет та рюкзак з наркотиками. Під час огляду у чоловіка виявлено та вилучено: 89 полімерних згортків з PVP; 16 зіп-пакетів із канабісом; 16 полімерних згортків з амфетаміном; зіп-пакет із плодовим тілом грибів та кристалічні речовини (4-метилметкатинон)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 22-річного хлопця винним за ч. 2, ч. 3 ст. 307 ККУ (торгівля наркотиками в особливо великих розмірах) та призначив дев’ять років позбавлення волі. Свою вину у скоєному хлопець визнав.