Фермер та ДСНСник несуть нерозірвану ракету на Запоріжжі

Фермер з Херсонщини отримав компенсацію за розмінування ділянки, яке провів за власні гроші. Аграрію виплатили майже 5 млн грн, повідомило Мінекономіки.

«Центр гуманітарного розмінування оплатив перший договір із розмінування земель, які фермер очистив власним коштом», – зазначили у відомстві.

Ідеться про сільськогосподарське товариство «Перше травня», якому Укрборонсервіс у березні-квітні 2023 року очистив ділянку площею понад 1150 гектарів за майже 6 млн грн.

Фермер отримав 80% вартості робіт – 4,76 млн грн. Заступник міністра економіки Ігор Базкаравайний зазначив, що компенсацію господарство отримало через 51 день після подання документів.

Ділянка розташована в Бериславському районі, там вирощують здебільшого зернові та олійні культури. Під час наступу росіян у 2022 році частина цих земель постраждала, багато техніки і тваринницькі комплекси були пошкоджені або знищені обстрілами.

У Мінекономіки також пояснили, що для фермерів, які розміновували свої ділянки з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. Для тих, хто тільки планує такі роботи, сума компенсації – 100%.