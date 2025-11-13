За документами ресторан «М’яса та справедливости» розширили в чотири рази

Власники ресторану «М’яса та справедливости», який входить до «Холдингу емоцій “!Фест”», знову розбудували літник у Бернардинському дворику та зареєстрували право власності на приміщення зі збільшеною в чотири рази площею. Про це стало відомо з реєстру нерухомості. Прикметно, що це вже вдруге ресторан опиняється у центрі скандалу через самовільне розширення літнього майданчика та оформлення права власності на прибудову, яку раніше визнавали незаконною.

Ресторан «М’яса та справедливости» вже понад 15 років працює у глибині Бернардинського дворика за адресою вул. Валова, 20. Там ТзОВ «Холдинг емоцій “!Фест”» мало у власності два приміщення, одне з яких 26 м2. У 2010 році компанія отримала дозвіл на розміщення відкритого літнього майданчика площею 196,1 м2 терміном дії на два роки. В наступні роки навколо цього майданчика виник скандал – управління архітектури скасувало дозвіл на розміщення літника, однак власник ресторану поновив його через суд. У 2011 році прибудову примусово демонтовували, оскільки літник мав ознаки капітальної будівлі.

За інформацією з джерел ZAXID.NET наприкінці 2023 року ТзОВ «Холдинг емоцій !Фест» зареєструвало право власності на будівлю 112,8 м2, не отримувавши дозволів на прибудову та реєстрацію права власності фактично МАФу на комунальній землі.

Ресторан «М’яса та справедливости» на вул. Валовій, 20 у Львові

У витягу з реєстру нерухомості, який є у розпорядженні ZAXID.NET, вказано, що літник – це закінчений будівельний об’єкт. У листопаді 2023 року скандальна державна реєстраторка Белзької міської ради Наталія Лободинець змінила площу приватизованого приміщення з 26,8 м2 на 112,8 м2. У витягу зазначається, що ТзОВ «Холдинг емоцій !Фест» купило майно в ТзОВ «Мінпрод Галичини», що входить до мережі компаній «Холдингу емоцій “!Fest”». Ця компанія фігурувала у справі про несплату додатків, але після відшкодування суд закрив справу.

Крім цього, навпроти ресторану є невеличкий сквер, де ТзОВ «Холдинг емоцій “!Фест”» облаштувало громадський простір із меблями для відпочинку відвідувачів закладу.

Бернардинський комплекс у центрі Львова, що включає костел і монастир, збудований в першій половині XVII ст. Частина приміщень комплексу передана в оренду – приміщення монастиря нині належить Центральному державному історичному архіву у Львові, а храм святого Андрія Первозваного використовує Українська греко-католицька церква. Парафію при храмі обслуговують священники Василіянського Чину.

Додамо, що «Холдинг емоцій "!Фест"» належить львівським підприємцям Андрію Худо, Юрію Назаруку та Дмитру Герасімову та офіційно зареєстрована в Австрії.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до «Холдингу емоцій "!Фест"», але станом на момент публікації відповіді не отримав.