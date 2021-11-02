Фігурант справи Гладковського знову працює з «Укроборонпромом»
Проти Віталія Жукова в судах розглядаються дві кримінальні справи
До теми
-
Розкрадання в оборонці: Справу Гладковського передали до суду.
Син екс-заступника секретаря РНБО сам прийшов у прокуратуру ZAXID.NET
- Журналісти розкрили схему розкрадання 250 млн грн на ремонті військової техніки ZAXID.NET
- Генпрокуратура та СБУ брали хабарі від учасників афери з «Укроборонпромом» ZAXID.NET
Фігурант так званої «справи Свинарчуків» (справи Ігоря та Олега Гладковських) та бізнес-партнер Ігоря Гладковського Віталій Жуков співпрацює з державним концерном «Укроборонпром».
Згідно з даними концерну, на шосткинському заводі «Імпульс», що входить до складу «Укроборонпрому», розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Розробкою цього боєприпасу займеться СКБ «Вектор-В», керівником якого є Віталій Жуков.
«Українська правда» звернула увагу на те, що Жуков – один з фігурантів корупційних схем, бізнес-партнер Ігоря Гладковського. Суд вже визнав Віталія Жукова винним у зловживанні впливом, але звільнив від відповідальності через строки давності. У цій справі йшлося про надання Житомирському бронетанковому заводу 7 млн грн допомоги від держави, які одразу використали для оплати рахунків, пов’язаних із бізнесом Жукова.
Водночас у судах розглядаються ще дві справи щодо нього: про несплату податків та хабара для директора одного з оборонних заводів.
Через молодий вік головних виконавців та впевненість у власній недоторканності за ними закріпилось прізвисько «хлопчики». Бізнес «хлопчиків» роками будувався на контрабанді запчастин для оборонних заводів з Росії.
Йдеться про схему розкрадання державних коштів в оборонному секторі, кураторами якої, як свідчило журналістське розслідування Bihus.info, були перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор та його бізнес-партнери – Андрій Рогоза та Віталій Жуков, який у 2012 році почав працювати в «Укроборонпромі».
За даними журналістів, у 2015 році Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво «Укроборонпрому» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.
29 квітня 2020 року Жукову повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави – 5 млн 255 тис. грн.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
До теми
Син екс-заступника секретаря РНБО сам прийшов у прокуратуру ZAXID.NET