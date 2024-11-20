Фікус Бенджаміна найбільше не любить пересушене повітря

Фікус Бенджаміна має свій характер, і з ним не всі можуть поладнати. Часто його власники стикаються з проблемою, коли рослина скидає листя і в’яне. Однак цього можна уникнути, дотримуючись кількох простих правил догляду, пише Prostoway. Існує одна важлива умова, від якої залежить не тільки його зовнішній вигляд, але й саме існування рослини.

Фікус Бенджаміна найбільше не любить пересушене повітря. Через недотримання достатньої вологості фікус Бенджаміна скидає листя. Щоб цього не сталося, його потрібно щодня обприскувати.

Для доглядової процедури використовують м’яку воду. Найкраще робити відстояну. Воду з-під крана для обприскування не слід використовувати, оскільки на листі залишаються білі плями та сповільнюється ріст рослини. Тому для гарного вигляду фікуса потрібне щоденне обприскування правильною водою.