Філарет пошкодував про висунення Епіфанія на посаду очільника ПЦУ

Почесний патріарх Київський та всієї України-Руси Філарет жалкує про те, що запропонував на Об’єднавчому соборі кандидатуру Епіфанія на пост предстоятеля Православної церкви України.

«Якби я знав те, що відбувається – то я б його [Епіфанія] кандидатуру не висував би, а я довіряв йому, що він буде йти прямою дорогою, а не піде кривими дорогами – цього я не передбачав, бо я йому довіряв на 100%», – заявив почесний патріарх на прес-конференції в середу, 15 травня, повідомила агенція УНІАН.

За словами Філарета, якби він не боровся за Епіфанія на Об’єднавчому соборі, то він би не став предстоятелем ПЦУ.

Зараз, стверджує Філарет, предстоятель ПЦУ уникає спілкування з ним.

«Владика Епіфаній уникає зі мною спілкування. Я йому рекомендації давав на початку, що треба робити – він зробив протилежне. Зараз він зі мною не спілкується за винятком кількох разів і не телефонує. На зовні говорить про те, що він так поважає патріарха, він його «батько». Це слова, а справи – протилежні», – додав патріарх.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 грудня 2018 року Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія в Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії ПЦУ її предстоятелю, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. При цьому утворення ПЦУ передбачало ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату, яку очолював Філарет, та Української автокефальної православної церкви.

Однак 8 травня Філарет від імені розпущеної УПЦ КП розіслав запрошення на молитовне спілкування низці ієрархів, після чого довкола стосунків Філарета і Епіфанія розгорівся скандал. Так, Філарет навіть допускав розкол ПЦУ і заявляв, що Київський патріархат досі існує.