Марина Врода з фестивальною нагродою

Драматичний фільм Марини Вроди «Степне» отримав нагороду «Трієст» (5 тис. євро), яку вручає фестивальне журі на 35-му фестивалі фільмів країн Центральної та Східної Європи, що проходив 19-27 січня 2024 року в Трієсті (Італія).

«Нагороду отримує фільм режисерки-дебютантки, який особливо вразив нас своїм меланхолійним зображенням життя країни, що зникає, болю та зниклих надій, переданих водночас із солодкістю та автентичністю – “Степне” Марини Вроди», – пояснило своє рішення журі.

«Степне» – це історія Анатолія, чоловіка, який повертається додому з великого міста, щоб піклуватися про свою хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав по дорозі. І тоді, перед своєю смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала.

Нагадаємо, що в активі Марини Вроди є «Золота пальмова гілка» Каннського фестивалю за короткометражний фільм «Крос». «Степне» є повнометражним дебютом режисерки. У серпні минулого року кінострічка отримала приз за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі в Локарно.

Також премію Alpe Adria Cinema Award (спеціальна згадка) отримав фільм «Батьківщина» Олександра Міхалковича та Ганни Бадзяки, створений у копродукції Швеції, Норвегії та України.

Повний список переможців можна побачити на сайті фестивалю.