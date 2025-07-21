У західному регіоні дедалі більше вирощують курей м'ясних порід

Компанія з орбіти великого виробника курятини «Улар» оголосила про намір істотно збільшити потужності власної птахофабрики у селі Звертів Львівського району. Завдяки реконструкції кількість вирощених на фермі бройлерів має зрости з 2,9 до 5,1 млн голів на рік.

Як йдеться в повідомлені на платформі «ЕкоСистема», ТОВ «Гал Інком» займається вирощуванням курей-бройлерів на птахофермі у селі Звертів неподалік Куликова. Підприємство має вісім курників загальною площею 23,7 тис. м2. Річна потужність наразі становить 2,97 млн тушок. Компанія запланувала розширення виробництва – на території птахоферми хочуть побудувати ще п’ять курників сукупною площею 19 тис. м2, що дозволить збільшити кількість вирощених бройлерів до 5,13 млн на рік.

«Соціально-економічний вплив планованої діяльності [розширення птахофабрики] полягає в створенні робочих місць для населення, сплаті податків в бюджет, забезпечення якісною дієтичною м’ясною продукцією населення», – йдеться в описі проєкту.

Згідно з даними платформи YouConrtol, ТОВ «Гал Інком» зареєстроване у місті Глиняни 2020 року. Компанія має виробничі потужності у селах Звертів і Вузлове, земельний банк – 44 га. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці. Торік компанія задекларувала 405 тис. чистого прибутку.

Власником компанії є Оксана Івасько, керівниками – Роман і Святослав Іваськи зі Львова. Родина має стосунок до агропромислової групи зі Львівщини, що займається виробництвом курятини під брендом «Улар».

Основним напрямком діяльності групи є вирощування курей-бройлерів, їх перша переробка у забійному цеху та реалізація (ФГ «Улар»). Також до складу групи входять компанії, що працюють у галузях будівництва та нерухомості. Ключові особи – Олег Пупа, Ігор Дарделло та Ольга Дурдело.

Власниця «Гал Інком» Оксана Івасько є однією із засновників інвестиційної компанії «Леополіс-Кепітал-Груп» та ЖБК «Рідна оселя», що входять до групи «Улар». Святослав Івасько є серед власників будівельної фірми «Радус-Проект», він має 50% частку, інші 50% – у бенефіціара «Улару» Олега Пупи. Також він має стосунок до низки фірм, заснованих родичами або бізнес-партнерами Олега Пупи.

Згідно з даними сайту Elevatorist, «Улар» – одне з найстаріших сімейних птахівничих господарств в Україні, яке є підприємством повного циклу, що займається вирощуванням, переробкою, пакуванням і логістикою готової м’ясної продукції. До складу групи входять кілька птахокомплексів, елеватор, комбікормовий завод, забійний цех на Львівщині.

Наразі бройлерний напрям дає групі 27 млн голів птиці на рік.