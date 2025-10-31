АМКУ оштрафував львівського виробника соків на 39 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТзОВ «ТБ Фрут капітал» на 39 млн грн за купівлю інших компаній без дозволу. Фірма має стосунок до холдингу T.B. Fruit львівського бізнесмена Тараса Барщовського, широкому загалу він відомий передусім виробництвом соків під брендом Galicia («Галіція»). Через «ТБ Фрут капітал» підприємець розраховувався з колекторами.

Як йдеться в повідомленні комітету, компанія «ТБ Фрут капітал», яка є виробником соків, у липні 2021 року придбала низку інших фірм – «Арсенал Інвестгруп Хмельницьк», «Арсенал Інвестгруп Вінниця», «Арсенал Інвестгруп» та «Арсенал Інвестгруп Городок» (частки у розмірі 100% у статутних капіталах) без отримання відповідного дозволу регулятора, наявність якого необхідна за законом.

АМКУ визнав такі дії товариства порушеннями законодавства та у підсумку оштрафував товариство на понад 39,1 млн грн.

Згідно з даними платформи YouControl, «ТБ Фрут капітал» зареєстроване у місті Городок на Львівщині на вул. Артищівській. За цією адресою місце прописки мають більшість компаній холдингу T.B. Fruit Тараса Барщовського.

Бенефіціарним власником «ТБ Фрут капітал» вказаний львівський адвокат Тарас Колянковський через ТзОВ «Норт Альянс». До вересня 2024 року компанія була записана на дітей Тараса Барщовського – Ірину та Святослава Барщовських.

Структуру власності компанії підписав її директор Олександр Мазур, який працює керівником або головбухом у низці компаній, що мають або у різний час мали стосунок до бізнесу Барщовських.

У 2023 році «ТБ Фрут капітал» вийшло зі складу власників компаній з групи «Арсенал», зазначених в рішенні АМКУ.

«ТБ Фрут капітал» та ці чотири компанії фігурують у кримінальному провадженні щодо діяльності українського банкіра та фінансиста, власника групи компаній Investohills Андрія Волкова. Фірми, що входили до складу групи, скуповували борги великих компаній перед збанкрутілими банками, а потім у різний спосіб вимагали у їхніх власників сплати боргу. Зокрема, Investohills викупила на аукціоні борги компаній Барщовського («Танк-Транс» і «Яблуневий дар») за кредитом «Дельта Банку». Йшлося про кредитні гроші, заставне майно переробних заводів та інше.

Після низки скандалів та спроб силового захоплення майна львівський бізнесмен погодився викупити борг своїх підприємств. Як йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Києва від 1 вересня 2025 року, Волков і Барщовський досягли угоди у січні 2021 року, борг мали продати «за 40 млн доларів США через підставні компанії без сплати податків». Саме для цього на компанії з групи «Арсенал» було записане боргове майно компаній «Танк-Транс» і «Яблуневий дар». Після сплати Барщовським потрібної Investohills суми власником чотирьох компанії з групи «Арсенал» стала «ТБ Фрут капітал», яка тоді була зареєстрована на дітей Тараса Барщовського.

Як писав ZAXID.NET, у серпні 2022 Господарський суд Львівської області визнав ТОВ «Яблуневий Дар» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Останнім власником заводу, за даними системи YouControl, був громадянин Ліхтенштейну Рольф Зегер, а учасником – кіпрська фірма.

ТОВ «Яблуневий дар» спеціалізувалося на виробництві сокового концентрату і входило раніше у групу T.B. Fruit – одного з найбільших переробників фруктів і ягід в Україні під торговою маркою Galicia («Галіція»).

У березні 2023 року головне управління поліції в польському Ряшеві оголосило засновника групи T.B. Fruit Тараса Барщовського у розшук із ордером на арешт. Його підозрювали в організації злочинного угрупування та в несплаті податків. Також у бізнесмена були борги перед польськими кредиторами.

У 2020 році Forbes Ukraine оцінив статки Тараса Барщовського у 105 млн доларів.