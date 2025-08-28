Захворювання проявляється різко

Фітофтороз – одна з найпоширеніших і найбільш небезпечних хвороб томатів, яка особливо активізується ближче до кінця літа. Якщо рослини вже уражені, не поспішайте повністю прибирати кущі з грядки. Навіть у серпні можна стримати розвиток грибка та врятувати частину врожаю. За допомогою якого розчину це можна зробити, пишуть «Добрі новини».

Чим обробити томати в серпні

Багато городників радять у таких випадках застосовувати «Фітоспорин» – біопрепарат, який не шкодить ні рослинам, ні ґрунту, ні людині. Його можна використовувати навіть у період активного збору плодів, адже він не накопичується у томатах. Він діє м’яко та дозволяє збирати помідори вже наступного дня після обробки. «Фітоспорин» містить корисні бактерії, які пригнічують розвиток грибкової інфекції, не даючи їй поширюватися далі.

Як правильно приготувати розчин

Якщо у вас «Фітоспорин» у вигляді пасти, спочатку потрібно приготувати концентрат: змішати препарат із водою у пропорції 1:2. Далі для обприскування беруть 1 столову ложку цього розчину на 10 літрів води.

Обробляти варто всі частини куща – і листя, і стебла, і плоди. Для профілактики рекомендується також обробити сусідні рослини, навіть якщо вони виглядають здоровими.

Що робити з ураженими плодами

Повністю вилікувати вже хворі томати не вдасться, їх краще зібрати та утилізувати. Проте своєчасне застосування «Фітоспорину» дозволяє зберегти здорові плоди та дати рослині шанс на формування нових зав’язей до настання холодів.