Після завершення вирощування не залишайте на грядці хворе листя, стебла та зіпсовані плоди

На початку осені томати ще можуть активно дозрівати, тому здається, що до завершення сезону далеко. Однак зі зниженням нічної температури та збільшенням вологості ризик поширення фітофторозу помітно зростає. Особливо швидко хвороба розвивається після дощів, коли листя довго залишається вологим. Як попередити інфекцію, пишуть Новини.Infо.

Чому у вересні зростає ризик фітофторозу

Фітофтороз особливо швидко поширюється за прохолодної та вологої погоди. Восени різниця між денною і нічною температурами стає більш відчутною, вранці на рослинах утворюється роса, а після опадів волога випаровується повільніше.

Першими можуть постраждати листки. На них з’являються темні плями, які поступово збільшуються. За сприятливих для хвороби умов ураження переходить на стебла та плоди.

На помідорах утворюються тверді бурі або темні ділянки. Плід поступово втрачає товарний вигляд і може почати псуватися ще до повного дозрівання.

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Небезпека полягає у швидкому розвитку хвороби. Якщо погода кілька днів поспіль залишається холодною та вологою, ураження може поширитися на значну частину рослини за короткий час.

Як поливати томати восени

У вересні особливо важливо правильно організувати полив. Воду подавайте безпосередньо під корінь, не змочуючи листя та стебла.

Поливайте рослини в першій половині дня. Так зайва волога встигне випаруватися до вечора, а поверхня ґрунту поступово підсохне.

Не поливайте томати без потреби після дощу. Надмірна вологість ґрунту та повітря створює додаткові умови для розвитку хвороб.

Видаляйте уражене листя

Регулярно оглядайте нижню частину кущів і прибирайте листки, які торкаються землі або мають явні ознаки ураження. Не залишайте хворі частини рослин біля томатів, оскільки вони можуть стати джерелом подальшого поширення інфекції.

Водночас не варто без потреби видаляти всю зелену масу. Здорове листя продовжує працювати на рослину та допомагає плодам завершити дозрівання.

Проводьте обрізання чистим інструментом і після роботи очищайте його, особливо якщо доводилося контактувати з ураженими рослинами.

Провітрюйте теплицю

Для тепличних томатів важливо не допускати накопичення вологи. Навіть у прохолодну погоду регулярно провітрюйте теплицю в денний час, якщо погодні умови це дозволяють.

Рух повітря допомагає швидше висушувати конденсат, який утворюється на внутрішній поверхні конструкцій і рослинах. Не допускайте тривалого застою вологого повітря.

Також стежте, щоб кущі не були надто загущеними. Надлишок листя перешкоджає нормальній циркуляції повітря та сприяє тривалому утриманню вологи.

Знімайте стиглі плоди вчасно

Якщо синоптичний прогноз передбачає тривалий період холодної та дощової погоди, не обов’язково залишати всі сформовані плоди на кущах.

Великі томати, які вже досягли відповідного розміру та почали змінювати забарвлення, можна зняти для подальшого дозрівання у приміщенні. Це дає змогу зменшити ризик втрати плодів через різке поширення хвороби.

Перед зберіганням уважно огляньте кожен помідор. Не кладіть разом здорові плоди та ті, на яких уже є підозрілі плями.

Приберіть рослинні рештки після сезону

Після завершення вирощування не залишайте на грядці хворе листя, стебла та зіпсовані плоди. Приберіть рослинні рештки з ділянки та не використовуйте явно уражений матеріал для компостування.

Також очистьте садовий інструмент після роботи з хворими рослинами. У наступному сезоні це допоможе зменшити ризик перенесення збудників на інші посадки.